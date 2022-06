La montréalaise Cloudli acquiert ConnectMeVoice étendant sa présence sur le marché américain

Renaud Larue Langlois - 23/06/2022

Cloudli Communications, un fournisseur montréalais de solutions de voix, de données et de messagerie, annonce aujourd’hui l’acquisition de ConnectMeVoice, un fournisseur de services de voix sur IP (VoIP) hébergés de nouvelle génération, de communications unifiées en tant que service (UCaaS) et de solutions de centre de contact en tant que service (CCaaS) basé dans le New Jersey, aux États-Unis.

Par cette acquisition, Cloudli souhaite renforcer sa position en tant que leader sur le marché nord-américain tout en élargissant son offre de communications d’entreprise infonuagiques aux partenaires et clients des États-Unis.

Alors que les tendances de consolidation des télécommunications prévalent dans l’écosystème des communications d’entreprise, ConnectMeVoice et Cloudli ont uni leurs forces pour offrir une alternative encore plus forte pour les fournisseurs de services et les PME à la recherche d’options de communications professionnelles fiables, économiques et flexibles qui répondent à leurs besoins en constante évolution, a déclaré Cloudli dans un communiqué.

« Je crois que nous avons des offres complémentaires et synergiques » a déclaré Gavin Macomber, président et chef de la direction de Cloudli dans une entrevue accordée à IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique. « Nous desservons le même genre de clients au Canada et aux États-Unis aujourd’hui et nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre croissance ensemble. Nous avons une grande équipe de développement à Montréal et nous sommes par conséquent en mesure d’alimenter le développement de ConnectMeVoice et de Cloudli. De nouveaux produits, de nouvelles fonctionnalités, je crois que ça sera une valeur ajoutée pour les deux entreprises. »

ConnectMeVoice traite plus de 12 millions d’appels chaque mois. Les solutions ConnectMeVoice sont fournies par l’intermédiaire de son réseau national de fournisseurs de services gérés, de revendeurs et de partenaires.

Cloudli conservera l’équipe ConnectMeVoice existante pour assurer une continuité complète à ses partenaires et clients. Scott Seltzer continuera de gérer les opérations quotidiennes en tant que directeur général de ConnectMeVoice. Chris Van Wagoner, directeur de l’exploitation de ConnectMeVoice, assumera le même rôle pour la nouvelle organisation fusionnée.

Tags: acquisition