Levio fait l’acquisition de Binary Star

Renaud Larue Langlois - 09/06/2022

Levio, une firme de services-conseils dans le domaine des technologies de l’information (TI) et de la gestion des organisations, poursuit sa croissance et annonce l’acquisition de Binary Star, une firme d’experts en développement et ingénierie des systèmes de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard.

Levio, s’est récemment vue décerner le 98e rang des plus grandes entreprises du Québec, après seulement 8 ans d’existence, et elle est reconnue comme étant l’entreprise en service professionnels ayant connu la plus grande croissance en 2019, indique l’entreprise dans un communiqué. L’entreprise se spécialise dans l’accompagnement de ses clients lors de la mise en œuvre de programmes de transformation numérique ou de projets d’envergure.

Cette acquisition ajoutera plus de 50 conseillers à son équipe actuelle qui compte près de 2 000 experts en transformation numérique, répartis dans ses huit bureaux au Canada, aux États-Unis et au Maroc.

« Nous sommes très fiers d’unir nos forces à Binary Star, une organisation prospère des Maritimes dans le développement et l’ingénierie des systèmes. La complémentarité de nos expertises et compétences nous permettra de répondre encore mieux à nos clients respectifs, pour leur permettre d’avoir accès à une offre de services élargie », a déclaré François Dion, président de Levio.

Binary Star est une société de services-conseil, œuvrant principalement à distance, qui a vu le jour en 2013. Installée à l’Île-du-Prince-Édouard, l’entreprise regroupe des professionnels en ingénierie logicielle. Binary Star se spécialise dans le développement de logiciels personnalisés, de solutions basées sur le cloud et d’interactions client pilotées par l’intelligence artificielle. Ses 50 professionnels du logiciel sont répartis au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et en Australie.

