CGI acquiert Harwell Management

Renaud Larue Langlois - 27/04/2022

CGI a conclu un accord en vue de l’acquisition, par l’entremise de sa filiale CGI France SAS, de la totalité des actions de Harwell Management et de ses filiales, a annoncé l’entreprise dans un communiqué. Harwell Management est un cabinet de conseil en management spécialisé dans les services financiers qui exerce principalement ses activités sur le marché français.

CGI, dont le siège social est à Montréal, est une grande entreprise indépendante de services-conseils en technologie de l’information (TI) et en management. Elle compte 84 000 conseillers et autres professionnels et offre un portefeuille complet de services et de solutions. Au cours de l’exercice financier 2021, CGI a généré des revenus de 12,13 G$

Par cette acquisition CGI veut d’accroître les capacités de sa filiale CGI Business Consulting dans divers segments clés des services financiers, notamment les banques de détail, les services bancaires aux entreprises et banques d’investissement, les marchés de capitaux, les assurances et d’autres services bancaires spécialisés, tels que le trading d’énergie et la gestion des actifs.

La signature de l’entente d’achat d’actions et la conclusion de l’acquisition n’auront lieu qu’à la fin des procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel de Harwell Management et de CGI France.

« Nous avons hâte d’unir nos forces à celles de Harwell Management. Ensemble, nous offrons une solide expertise en conseil en management, un savoir-faire en matière de réglementations et des services digitaux innovants de bout en bout capables de soutenir nos clients sur l’ensemble de la chaine de valeur des services financiers », a déclaré Laurent Gerin, président, Ouest et sud de l’Europe de CGI.

