Alithya acquiert l’américaine Datum

Renaud Larue Langlois - 01/06/2022

Alithya, une entreprise de Montréal œuvrant dans les secteurs de la stratégie et de la transformation numérique et qui emploie 3 600 professionnels au Canada, aux États-Unis et à l’international, annonce la conclusion d’une convention en vue de l’acquisition de Datum Consulting Group, LLC et ses sociétés affiliées.

Le montant de la transaction sera d’au plus 45,5 millions de dollars américains (57,5 millions de dollars canadiens), incluant potentiellement des montants conditionnels sous réserve de l’atteinte de cibles de marge brute d’au plus 13 millions de dollars américains (16,4 millions de dollars canadiens).

Datum offre des services de transformation numérique et soutient des organisations traitant de grands volumes de données, dont des assureurs et le secteur public. La Société offre ses services aux plus grands assureurs du monde, dont 6 des 10 principales compagnies d’assurance santé aux États-Unis, indique Alithya dans un communiqué.

La société, dont le siège social se trouve à Indianapolis et qui a été fondée en 2004, se spécialise dans la modernisation des applications et la migration des données grâce à l’utilisation de logiciels et de services de pointe axés sur la saisie de l’information, la gestion de contenu et la modernisation des applications et des règles. Elle compte quelque 150 professionnels et dessert ses clients internationaux à partir des États-Unis, de l’Europe, de l’Inde et de l’Australie.

« L’expertise de Datum en matière de processus d’entreprise dans le secteur des assurances favorise une relation de confiance avec les clients afin de réaliser des transformations numériques percutantes. L’équipe de Datum se compose d’experts en assurances possédant une vaste expérience de travail avec les compagnies d’assurance santé, d’assurance de dommages et d’assurance vie. Cette nouvelle unité d’affaires spécialisée complètera très bien celles existantes et créera de nombreuses occasions de ventes croisées », a déclaré Claude Rousseau, chef de l’exploitation d’Alithya au sujet de l’acquisition.

Fondée en 1992, Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe et favorise les changements numériques en tant que conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d’activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l’énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement.

