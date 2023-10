CGI décroche un contrat de plus de 500 M $US avec l’Agence américaine de protection de l’environnement

CGI Federal, une filiale de CGI qui dessert le gouvernement américain, a remporté un contrat pluriannuel du Federal Systems Integration and Management Center (FEDSIM) de la General Services Administration (GSA) des États-Unis pour le compte de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Le contrat vise à moderniser les systèmes et technologies en soutien à sa mission de protéger la santé humaine et l’environnement.

Le contrat Information Technology Enterprise Development (ITED) comprend une période de base d’un an à financement progressif et six périodes d’option d’un an, pour une valeur totale de 522,6 millions de dollars américains. CGI travaillera ainsi de concert avec l’EPA afin de réimaginer son portefeuille technologique au niveau des applications, des plateformes et de l’organisation.

« L’EPA continue d’évoluer en tant qu’agence. Nous devons faire face aux enjeux sanitaires et environnementaux actuels les plus urgents pour la nation par l’expansion de nos capacités technologiques novatrices, en les alignant à notre mission et en optimisant nos opérations globales visant à la soutenir », a précisé Vaughn Noga, chef de la direction informatique de l’EPA. « Le contrat ITED récemment octroyé offre de nouvelles opportunités pour relever ces défis grâce à des innovations techniques et consolide nos efforts pour protéger la santé humaine et l’environnement pour le public américain. Nous mettrons à profit l’expertise collaborative de CGI et sa solide équipe de partenaires stratégiques pour mettre en œuvre ces services et capacités. »

Comme l’explique CGI, le programme ITED « optimise le développement à l’échelle de l’organisation de l’EPA. Il maximise les capacités et les services partagés, rationalise et automatise les opérations, et intègre des technologies émergentes pour soutenir sa mission de réglementation environnementale ».

Les technologies développées et mises en œuvre permettront de répondre aux priorités clés de l’EPA, notamment aborder les changements climatiques, le développement durable, et faire évoluer la justice environnementale et les droits civils.