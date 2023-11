CGI signe le Code de conduite volontaire concernant l’intelligence artificielle

CGI annonce avoir signé le Code canadien de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsable des systèmes d’IA générative avancée. La société montréalaise veut ainsi renforcer son engagement envers le développement et la gestion responsable de l’intelligence artificielle (IA). Cela s’inscrit dans la promesse de CGI de respecter les normes les plus rigoureuses en matière de développement et de déploiement responsables de technologies et de solutions d’IA, y compris les innovations comme l’IA générative.

« À CGI, nous sommes ravis de voir le gouvernement du Canada prendre position sur cet enjeu important. Pour profiter des avantages de l’innovation en IA, nous croyons à l’établissement de principes et d’une gouvernance qui tient compte de pratiques d’utilisation responsables et centrées sur l’humain », indique François Boulanger, président et chef des opérations de CGI dans un communiqué.

« Nous sommes fiers de signer ce Code de conduite qui vient renforcer notre plan d’allouer un milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir l’expansion continue de nos capacités en IA », poursuit-il. « Nos clients de partout dans le monde comptent sur nos experts et nos conseillers de confiance pour passer de l’expérimentation à la mise en œuvre de façon responsable, tout en accélérant le rendement de leurs investissements dans les nouvelles technologies d’IA. »

Présenté fin septembre par le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, le code énonce des mesures que les organisations devraient envisager d’appliquer à l’égard des systèmes d’intelligence artificielle (IA) générative à des fins générales. Il s’articule autour de six principes fondamentaux : responsabilisation, sécurité, justice et équité, transparence, surveillance humaine et finalement validité et fiabilité.

« Le Canada est un chef de file mondial de l’IA, et des Canadiens sont les auteurs de bon nombre des meilleures innovations en la matière. En même temps, nous prenons au sérieux les risques associés à l’IA », a déclaré le ministre Champagne. « Le gouvernement s’est engagé à faire en sorte que la population puisse faire confiance aux systèmes d’IA utilisés dans l’ensemble de l’économie, ce qui accélèrera l’adoption de cette technologie. Grâce au Code de conduite volontaire visant un développement et une gestion responsable des systèmes d’IA générative avancée, les entreprises canadiennes, comme CGI, adoptent des encadrements responsables pour les systèmes d’IA générative avancée, ce qui renforcera la sécurité et la confiance au fur et à mesure que la technologie se développe. »