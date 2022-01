Jeu vidéo : acquisition d’Activision Blizzard et Beenox par Microsoft

Dominique Lemoine - 18/01/2022

Activision Publishing est présentement le premier actionnaire du studio de développement de logiciels et de jeux vidéos Beenox à Québec.

Activision Blizzard est une entreprise qui se spécialise en édition de contenu de divertissement interactif et en développement de jeux vidéos. Trois de ses dirigeants, dont son chef de la direction, Robert Kotick, sont en ce moment administrateurs de Beenox.

Le chef de la direction de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a déclaré dans un communiqué que ses équipes travailleront avec les équipes des studios Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King, Major League Gaming, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob et Treyarch.

Microsoft dit que ses objectifs derrière cette acquisition incluent de fournir des jeux sur les appareils mobiles, les ordinateurs personnels, les consoles et en nuage.

Selon Microsoft, l’accord de fusion prévoit un coût d’acquisition de 68,7 milliards de dollars américains, c’est-à-dire 95 dollars américains par action détenue.

Un cabinet d’avocats et de droit des actionnaires basé à San Diego en Californie affirme avoir lancé une enquête pour déterminer si des administrateurs et des dirigeants d’Activision Blizzard pourraient avoir été motivés de vendre l’entreprise à prix réduit pour échapper à des poursuites contre eux pour actions fautives dans la gestion de plaintes de discrimination et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Selon le Wall Street Journal, Robert Kotick aurait retenu la publication d’un rapport sur le nombre de membres du personnel d’Activision Blizzard mis à la porte en raison de plaintes d’inconduites au travail et sur la nature des actions reprochées.

