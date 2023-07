TELUS et le Centre des sciences de Montréal récoltent des appareils usagés pour leur donner une deuxième vie

Dans le cadre d’une journée éducative le 2 juillet dernier, TELUS et le Centre des sciences de Montréal invitaient les Montréalais et visiteurs à apporter leurs vieux appareils électroniques. En échange, les jeunes et leurs parents recevaient une entrée gratuite aux expositions et à l’activation interactive de TELUS portant sur la protection de l’environnement ainsi que les bienfaits du recyclage et de l’économie circulaire.

« Il nous tient à cœur d’appuyer les actions ayant un impact favorable sur l’environnement, comme en témoignent nos engagements en matière environnementale », mentionne Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal. « Nous sommes fiers de prendre part à cette action concrète qu’entreprend notre partenaire TELUS, et de faire découvrir à cette même occasion, nos différentes expositions du Centre des sciences. »

Bien que seulement 14 pour cent des Québécois ont déjà acheté un appareil d’occasion, le programme d’économie circulaire de TELUS a réussi à amasser plus de 3,5 millions appareils mobiles pour les recycler ou les revaloriser depuis 2005.

« Une recherche mentionne que de se procurer un appareil reconditionné contribue à protéger l’environnement en évitant l’émission de plus de 75 kilogrammes de carbone et l’extraction minière de près de 450 kilogrammes de matières premières », indique Nathalie Dionne, vice-présidente, Solutions résidentielles et Expérience client de TELUS au Québec. « C’est avec fierté que nous nous sommes alliés à notre partenaire de longue date, le Centre des sciences de Montréal, afin de sensibiliser les visiteurs à l’importance de l’économie circulaire pour la protection de notre planète. Ces actions renforcent notre engagement à réduire notre empreinte carbone et à devenir une entreprise zéro déchet et neutre en carbone d’ici 2030. »

Même si l’événement est passé, les Québécois sont invités en tout temps à déposer leur vieil appareil dans l’une des boutiques TELUS admissibles afin de leur donner une deuxième vie ou pour les recycler. D’ailleurs, le travail de réparation et de remise à neuf de Mobile Klinik a permis à ce jour à plus de 750 000 appareils d’éviter les sites d’enfouissement. La stratégie de TELUS en matière de durabilité et d’économie circulaire a été reconnue par Les Mercuriades en 2023 avec le prix Stratégie de développement durable.