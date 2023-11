Telus réalise avec succès son premier test de communication téléphone-satellite ; les appels et textos dans les zones sans couverture bientôt possibles

Telus a annoncé avoir utilisé avec succès la connectivité par satellite pour passer des appels vocaux, envoyer des messages texte entre téléphones intelligents et se connecter à des appareils IdO, dans le cadre d’un essai révolutionnaire.

La démonstration réussie, selon la société, ouvre la voie à l’élimination des zones de sans couverture et à la fourniture d’une connectivité omniprésente.

Telus s’est associé au fournisseur de services de réseau non terrestre (RNT) Skylo et au fournisseur de services en gros par satellite TerreStar pour mener l’essai.

Plus précisément, l’essai combinait la plate-forme technologique de Skylo pour envoyer des textes et se connecter aux appareils IdO, et la plate-forme de spectre et de services de TerreStar, qui couvre la majeure partie de la géographie du Canada, pour établir des connexions directes à son satellite géostationnaire existant, permettant ainsi des appels vocaux.

« Cette collaboration avec TerreStar et Skylo jette les bases d’un monde où chacun a accès à une connectivité potentiellement vitale, et où les entreprises et les institutions peuvent fonctionner de manière plus durable et plus efficace dans les régions éloignées », a déclaré Darren Entwistle, président et chef de la direction de Telus. « Grâce à cette technologie innovante, nous sommes impatients de faire en sorte qu’encore plus de Canadiens puissent se connecter à ce qui compte le plus. »

La connectivité mobile et IdO par satellite peut garantir les éléments suivants :

Les Canadiens vivant dans des régions éloignées, les randonneurs et les campeurs ont un accès mobile.

Les services d’urgence disposent d’une connectivité de secours en cas de catastrophe naturelle ou de dommages aux tours de téléphonie cellulaire.

La connectivité des travailleurs de terrain à distance et la surveillance des opérations critiques comme la foresterie, améliorant ainsi la sécurité des employés et réduisant les coûts.

Un suivi ininterrompu des véhicules de flotte et la gestion des approvisionnements pour les entreprises des zones les plus reculées.

Offrir aux agriculteurs une visibilité des données en temps réel pour améliorer la prise de décision et la durabilité dans l’agriculture éloignée.

Telus annonce qu’elle envisage de présenter à ses clients des appareils équipés de capacités satellite 5G en 2024.

« Nous avons pu nous développer au-delà des téléphones intelligents – vers les appareils portables et les appareils IdO à faible coût et à faible consommation », a déclaré Tarun Gupta, directeur des produits chez Skylo. « Ce nouveau service révolutionnaire transformera de manière omniprésente la vie et les entreprises comme aucun autre mode de connectivité ne l’a fait auparavant. »

Telus n’est pas seule dans la course pour offrir une connectivité par satellite aux Canadiens. En août, Xplore a promis d’offrir un Internet par satellite plus rapide aux Canadiens vivant dans les zones rurales via Jupiter 3, concurrençant Starlink qui domine le marché de l’Internet par satellite au Canada depuis son arrivée en 2020.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.