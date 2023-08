Bell, Rogers et Telus se disputent la fourniture d’une couverture sans fil dans le métro de Toronto

Dans le cadre d’une journée éducative le 2 juillet dernier, TELUS et le Centre des sciences de Montréal invitaient les Montréalais et visiteurs à apporter leurs vieux appareils électroniques. En échange, les jeunes et leurs parents recevaient une entrée gratuite aux expositions et à l’activation interactive de TELUS portant sur la protection de l’environnement ainsi que les bienfaits du recyclage et de l’économie circulaire.