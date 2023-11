Investissent public de près de 57 M$ pour la couverture cellulaire de la région Eeyou Istchee Baie-James

Sean Fraser, ministre fédéral du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités en compagnie de Jean Boulet, ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, viennent d’annoncer une aide financière de 56 907 036 $ à Eeyou Mobilité afin d’étendre la couverture cellulaire sur plusieurs routes de la région Eeyou Istchee Baie-James, améliorant ainsi la sécurité de la population ainsi que les services de télécommunications.

« Eeyou Mobilité Inc. est très enthousiaste d’avoir l’opportunité de fournir ce service très attendu aux habitants d’Eeyou Istchee et de la Baie-James », a déclaré Henry Gull, président d’Eeyou Mobilité. « Alors que nous avons complété le déploiement du service dans toutes les communautés de la région, la pièce manquante du casse-tête restait la couverture des différentes routes de la région. L’infrastructure cellulaire étendue que nous déployons le long des routes améliorera grandement l’accessibilité et la sécurité des personnes qui vivent et voyagent dans la région, ainsi que la performance et la portée des activités commerciales et des services gouvernementaux dans tout le Nord-du-Québec. Nous sommes reconnaissants aux gouvernements du Québec et du Canada de soutenir cette initiative essentielle. »

La première phase du projet, qui requiert des investissements à hauteur de près de 37 millions de dollars, permettra d’offrir une couverture d’environ 47 % des 1 900 kilomètres de routes de la région par le déploiement de 30 tours de communication longeant entre autres la route Billy-Diamond, les routes 113, 167, 109 et une portion de la route du Nord. Le déploiement d’un site cellulaire est aussi prévu au relais routier du km 381 de la route Billy-Diamond.

Lors de la seconde phase, une somme de 20 millions de dollars permettra de bonifier la couverture par la construction de 16 sites cellulaires projetés le long des routes d’accès aux communautés. Ce déploiement vise à couvrir des terrains de piégeage cris, des zones fréquentées pour la chasse et la pêche ainsi que des sites industriels et miniers.