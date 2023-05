Investissements de Québec et du CRTC pour la couverture cellulaire en région

Dans le cadre d’un vaste projet visant à améliorer la couverture cellulaire sur le territoire québécois, le gouvernement du Québec accorde près de 21 M$ à TELUS Communications et à Sogetel Mobilité pour desservir des portions de routes névralgiques de la Côte-Nord, de Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

C’est le ministre des Finances et ministre responsable des Relations avec les Québécois d’expression anglaise, Eric Girard, qui en fait l’annonce.

Sogetel Mobilité recevra donc une aide financière de 722 518 $ pour ériger une tour en vue d’augmenter le niveau de service pour la couverture cellulaire sur la route 204 dans les municipalités de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard, dans la MRC de Montmagny.

TELUS Communications recevra pour sa part une aide financière de 2,58 M$ pour améliorer la couverture dans les municipalités de Saint-Paul-de-Montminy, de Lac-Frontière et de Sainte-Lucie-de-Beauregard, dans la MRC de Montmagny et dans les municipalités de Saint-Adalbert, de Saint-Pamphile et de Saint-Marcel, dans la MRC de L’Islet. Outre cette somme, TELUS recevra également une aide de 1,6 M$ du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour la couverture dans cette région.

Dans la région du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, ce sont 10,78 M$ qui sont octroyés à TELUS Communications pour de nombreux projets d’envergure. Elle recevra en plus 6,45 M$ du CRTC . Ces subventions permettront l’ajout de 12 nouveaux sites sans fil dans des secteurs mal desservis de la région.

Pour ce qui est de la Côte-Nord, Québec annonce une aide financière de 6,89 M$ à TELUS Communications. Elle recevra par ailleurs une subvention de 4,06 M$ du CRTC. Cela permettra à l’entreprise de construire neuf tours en vue d’améliorer la couverture cellulaire de certains tronçons de la route 138 ; des municipalités de Rivière-au-Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Baie-Johan-Beetz et Aguanish, dans la MRC de la Minganie ; des municipalités de Lac-Walker et Sept-Îles, dans la MRC de Sept-Rivières ; de certains tronçons de la route 389 dans le nord de Baie-Comeau, dans la MRC de Manicouagan, jusqu’à la hauteur du barrage Manic-2, dans la MRC de la Minganie.