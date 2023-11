Partenariat entre TELUS et FLO pour une meilleure connectivité des bornes de recharge de véhicules électriques

TELUS et l’opérateur de réseaux de recharge de véhicules électriques (VE) FLO, ont conclu une entente pour doter les bornes de recharge FLO de la connectivité de pointe de TELUS. FLO utilisera donc les solutions du réseau dédié à l’Internet des objets (IoT) et les plateformes de connectivité de TELUS dans ses bornes de recharge publiques et commerciales de niveau 2 et ses bornes de recharge rapide en courant continu partout en Amérique du Nord.

FLO possède le plus grand réseau de bornes de recharge de VE au pays, indique un communiqué. L’entreprise permet plus de 1,5 million de recharges par mois grâce à ses installations à travers le pays. L’entente permettra à TELUS d’aider FLO à développer des infrastructures essentielles pour favoriser l’adoption des VE et réduire les émissions de gaz à effet de serre.

La technologie novatrice de TELUS offre une visibilité en temps réel d’au moins 60 000 bornes de recharge FLO au Canada et aux États-Unis, ce qui devrait augmenter la fiabilité, la disponibilité et l’efficacité opérationnelle, précise TELUS.

« Cette entente s’inscrit dans l’engagement de TELUS à agir comme un chef de file en matière de durabilité en trouvant des façons d’utiliser sa connectivité et sa technologie de pointe afin d’entraîner des changements positifs pour l’environnement, de créer des villes intelligentes et de bâtir un avenir durable », explique Ali Barakat, vice-président de TELUS, Solutions d’affaires, Québec & Provinces de l’Atlantique. « Cette avancée formidable démontre comment l’innovation et l’évolution rapide dans le secteur des VE améliorent l’expérience des clients »

De son côté, Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO affirme : « FLO est déterminée à fournir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge qui soit. TELUS nous aidera à réaliser notre mission en nous fournissant un soutien essentiel pour maintenir la connexion entre nos bornes de recharge et notre réseau et pour maintenir la disponibilité de notre réseau au-dessus de 98 pour cent, un sommet déjà inégalé. Nous sommes heureux que TELUS nous aide à créer l’avenir du transport sans émission de carbone. »