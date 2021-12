Cybersécurité : GoSecure acquiert Covail

Dominique Lemoine - 21/12/2021

GoSecure, un fournisseur montréalais de services gérés de détection et de réponse, a acquis Covail, une entreprise américaine d’automatisation de la sécurité et des risques basée à Columbus dans l’État de l’Ohio.

Selon l’entreprise GoSecure, son acquisition de l’entreprise Covail vise à « renforcer » ses services gérés de sécurité, et elle « renforce » l’intelligence artificielle et l’automatisation de sa plateforme Titan.

GoSecure affirme proposer une détection et une correction en moins de 15 minutes et que « les capacités de Covail vont faire baisser ce chiffre ».

« L’expertise de Covail en matière d’intelligence artificielle va renforcer la plateforme Titan, ce qui permettra d’améliorer l’analyse des alertes et l’automatisation des corrélations. En raison de l’évolution rapide des techniques d’attaque, il est impératif d’identifier rapidement les activités suspectes, mais de ne transmettre que les mises à jour les plus critiques aux chasseurs de menaces humains pour une vérification finale. L’équipe de science des données de Covail apporte à GoSecure plus de 100 modèles d’apprentissage automatique, qui seront utilisés par la plateforme Titan », précise GoSecure.

Les alertes de sécurité, la réponse aux incidents, les correctifs de vulnérabilité, les tests d’intrusion, les évaluations des risques et de la conformité, ainsi que la compréhension des risques de sécurité, font partie des services gérés que GoSecure propose aux organisations.

