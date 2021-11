Systèmes intelligents : Mirametrix acquise par Lattice

Dominique Lemoine - 15/11/2021

L’entreprise de logiciels basée à Montréal Mirametrix a été acquise par l’entreprise américaine de logiciels et de matériel Lattice.

Lattice Semiconductor, une entreprise basée dans l’État de l’Oregon, affirme qu’acquérir Mirametrix lui permet d’étoffer son portefeuille de logiciels avec des capacités complémentaires d’intelligence artificielle, de vision par ordinateur, d’interactions humain-machine et d’expérience utilisateur développées par Mirametrix.

Par exemple, Mirametrix a remporté le Prix de l’excellence, au Gala des Octas 2017, pour sa plateforme logicielle de détection d’attention.

« Combiner l’expertise de Mirametrix avec nos propositions logicielles et matérielles crée une proposition d’intelligence artificielle et de vision par ordinateur de bout en bout, qui s’étend du matériel à la couche application », dit Lattice. Selon Lattice, « le logiciel Mirametrix a été déployé dans plus de 20 millions de systèmes ».

Les détails financiers et ceux qui concernent la redistribution des parts n’ont pas été précisés. Selon le Registraire des entreprises du Québec, Mirametrix était jusqu’à maintenant détenue par Technologies TandemLauch (Montréal), TandemLaunch GP/Ventures (Montréal) et l’Université de la Colombie-Britannique (Vancouver). Elle compte de 26 à 49 salariés au Québec.

