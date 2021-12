GTI absorbe MultipleMedia et Technologies Volutus

Dominique Lemoine - 30/11/2021

Les activités et les services en technologies numériques et infonuagiques de MultipleMedia et Volutus ont été ajoutés aux propositions commerciales du cabinet-conseil en technologies de l’information GTI pour ses clients.

L’entreprise GTI Canada, qui a été fondée en 1989 à Montréal, se présente comme étant un partenaire en technologies de l’information (TI) intégrées pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui sont intéressés par l’infogérance, l’infonuagique, les propositions logicielles et les écosystèmes numériques.

GTI affirme que ses entreprises-clientes pourront désormais « compter sur plus de 90 spécialistes possédant des expertises pour contribuer à accélérer leur transformation numérique ». Selon GTI, les clients « souhaitent un accroissement et une diversification de l’offre de services numériques », et ce regroupement leur fournit une « offre technologique complète ».

L’entreprise MultipleMedia a été fondée en 1987 pour créer des « écosystèmes numériques », tandis que Technologies Volutus propose depuis 2020 des outils infonuagiques personnalisés.

Les sites internet de MultipleMedia et Volutus mènent désormais à celui de GTI. Les détails financiers des transactions n’ont pas été dévoilés.

Selon MultipleMedia, « cette étape est l’aboutissement de 10 ans de collaboration et de partage de connaissances », elle « confirme notre expertise numérique » et elle « renforce notre offre à travers l’intégration d’un pôle d’intelligence web ».

Lire aussi :

Ericsson acquiert Vonage pour 6,2 milliards de dollars

Systèmes intelligents : Mirametrix acquise par Lattice

Investissements RPC sera propriétaire de McAfee

Tags: acquisitions