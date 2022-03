Financement fédéral pour l’adoption de technologies par des petites entreprises

Dominique Lemoine - 08/03/2022

Les petites et moyennes entreprises auront accès à du financement public fédéral pour intégrer des technologies à leurs processus dans le cadre d’un programme fédéral d’adoption du numérique.

Selon le cabinet du premier ministre du Canada, le Programme d’adoption du numérique (PCAN), lancé le 3 mars 2022, doit « aider les entreprises à s’adapter et à prospérer dans l’économie numérique ».

Par exemple, des projets de présence en ligne, de commerce électronique, ainsi que d’adoption ou de modernisation de technologies numériques, pourront obtenir une part des 4 milliards de dollars sur quatre ans mis de côté à cet effet.

« Grâce au PCAN, les petites et moyennes entreprises (PME) pourront évaluer leur état de préparation au numérique et demander des subventions et des prêts en ligne », affirme Ottawa. Environ 160 000 entreprises pourraient en bénéficier, par exemple des magasins de détail, des entrepreneurs et des fabricants.

Dans le cadre de sa participation au PCAN, la Banque de développement du Canada (BDC) proposera des services-conseils et des prêts sans intérêt aux PME.

Les 4 milliards de dollars incluent 1,4 milliard de dollars de subventions et de services consultatifs aux PME, ainsi que jusqu’à 2,6 milliards de dollars de prêts de la BDC, « pour aider les PME à couvrir les coûts de mise en œuvre des plans de transformation numérique », par exemple des coûts de services de conseillers.

