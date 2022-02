BlackBerry rapporte une hausse du nombre de PME prises pour cible

Howard Solomon - 15/02/2022

Des pirates informatiques ciblent de plus en plus des petites entreprises, selon le plus récent rapport annuel produit par BlackBerry.

Selon l’entreprise BlackBerry, qui propose désormais des produits de cybersécurité, « alors que les attaques contre de grandes organisations ont dominé 2021, les petites et les moyennes entreprises (PME) ont aussi subi d’innombrables attaques, à la fois directement et par le biais de la chaîne d’approvisionnement ».

Selon des chercheurs de BlackBerry, les PME ont en moyenne 11 à 13 menaces par appareil, un nombre plus élevé que celui des plus grandes entreprises.

Le rapport réitère aussi l’appel de BlackBerry pour que le gouvernement fédéral envisage de créer un poste de haut niveau au sein du service public, inspiré du nouveau poste de National Cyber Director aux États-Unis, de manière à promouvoir la cybersécurité dans les politiques gouvernementales et à favoriser la cyberrésilience dans tous les ministères.

