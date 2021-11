Apple s’investit dans les produits et services pour petites entreprises

Dominique Lemoine - 10/11/2021

Apple a décidé de défier Google et Microsoft sur le terrain des produits et services sur abonnement pour petites entreprises.

Apple rend accessible en version bêta aux États-Unis son service Apple Business Essentials. Il est prévu que la version complète soit accessible au printemps 2022.

Ce dernier inclut dans un seul abonnement la gestion des appareils utilisés par les employés, le stockage iCloud et le soutien jour et nuit pour les PME de 500 employés et moins.

Selon Apple, son service sur abonnement « appuie les entreprises à travers le cycle de vie de la gestion d’un appareil, de la configuration de l’appareil à l’adoption par les employés et aux mises à jour ».

Une application sert de voie d’accès pour l’installation et la configuration par le personnel de technologies de l’information (TI) des applications utilisées par les employés pour le travail, comme Webex de Cisco ou Word de Microsoft.

Par exemple, « les responsables des TI peuvent appliquer des paramètres de sécurité tels que FileVault pour le chiffrement intégral du disque sur Mac, et Activation Lock pour protéger les appareils susceptibles d’être perdus ou volés ».

