Des fournisseurs indépendants de services Internet augmentent leurs tarifs

Marie Pâris - 25/08/2020

Le fournisseur de services Internet (FSI) indépendant Distributel indique qu’il va ajouter un supplément temporaire à ses tarifs. Les clients Distributel doivent ainsi s’attendre à une augmentation de 5 à 10 dollars sur leur facture mensuelle.

Cette décision est motivée par l’incertitude et la confusion autour de la baisse attendue des tarifs de gros, que les entreprises de télécommunications titulaires d’une licence facturent aux fournisseurs de services internet indépendants pour accéder à certaines composantes de leurs réseaux. Les fournisseurs TekSavvy et Start.ca ont aussi annoncé des augmentations de leurs prix la semaine dernière.

En août 2019, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a publié les résultats d’un examen des tarifs de gros et a conclu qu’ils étaient trop élevés, ordonnant qu’ils soient diminués et que les montants facturés en trop pendant des années soient remboursés.

Dans une annonce samedi dernier, le Cabinet fédéral a cependant indiqué que les tarifs imposés dans la décision initiale du CRTC pourraient être trop bas et ainsi nuire aux investissements visant l’expansion du réseau.

En 2019, Distributel avait pourtant diminué ses prix, supposant que les nouveaux tarifs de gros entreraient en vigueur.

En outre, lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, l’entreprise a offert un accès illimité à tous ses clients afin des les aider à s’adapter au télétravail et à l’apprentissage à domicile. Mais Distributel indique que si elle ne facture plus en fonction de l’utilisation, elle paie toujours les titulaires de licence de cette façon.

« L’utilisation monte en flèche. Tant que les tarifs de gros jugés équitables par le CRTC ne seront pas mis en vigueur, nos coûts continueront d’augmenter, a indiqué Matt Stein, chef de la direction de Distributel. L’ajout de frais est la dernière chose que nous souhaitons faire, mais c’est inévitable, compte tenu des pressions croissantes et énormes qui s’exercent sur nous sur le plan des coûts et de l’incertitude supplémentaire découlant de l’annonce du Cabinet fédéral. C’est une mauvaise journée pour les consommateurs canadiens. »

Tags: Cabinet Fédéral