Vidéotron connectera 9 000 foyers à l’Internet haute vitesse

Marie Pâris - 26/05/2020

Vidéotron a récemment annoncé intention de bâtir des infrastructures dans les régions de Charlevoix, du Bas-Saint-Laurent, de Memphrémagog et de la Montérégie afin de donner accès aux habitants aux services d’Internet haute vitesse.

Cette initiative s’inscrit dans le programme Québec haut débit du ministère de l’Économie et de l’Innovation, qui vise à accélérer le traitement des demandes d’accès aux infrastructures de télécommunications.

Vidéotron a pour objectif de connecter les municipalités régionales de comté des Basques, de Charlevoix, de Memphrémagog, de Roussillon et de Rouville, soit près de 9 000 particuliers et entreprises.

Le réseau de nouvelle génération qui sera déployé est basé sur la fibre optique, et supportera des vitesses largement supérieures à celles de 50/10 demandées par le gouvernement.

« Notre objectif a toujours été de brancher le plus de Québécois possible. Nous souhaitions faire une réelle différence pour les régions mal desservies, a déclaré le président et chef de la direction de Vidéotron Jean-François Pruneau. Nous comptons leur offrir ce qui se fait de mieux sur le marché avec la même technologie, au même prix qu’ailleurs au Québec. »

Ces zones auront en outre accès à la nouvelle plateforme de divertissement et de gestion de la vie connectée de Vidéotron, Helix, dont le service Internet et de télévision compte actuellement 240 000 abonnés.

Les infrastructures devraient être terminées d’ici l’été 2022 selon ce que prévoit le programme Régions branchées.

Tags: accès à Internet