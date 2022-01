Dermago et Oro Health misent sur la sauvegarde de données médicales

Dominique Lemoine - 19/01/2022

L’entreprise de télémédecine et de service en ligne de dermatologie Dermago affirme ajouter la sauvegarde de données médicales à son offre commerciale.

Selon Dermago, ses services reposeront désormais sur une plateforme de technologies médicales développée à Montréal par une équipe d’Oro Health, qui inclut des fonctions de sauvegarde de données médicales qui rendent « hermétiques » les interactions entre un patient et son équipe médicale à distance.

« La sécurité des données médicales est une priorité pour nous et pour les professionnels en soins de santé qui utilisent notre plateforme. S’assurer de la confidentialité des interactions entre patients et médecins est un défi continu en télémédecine », dit Emilie Bourgeault, cofondatrice de Dermago et chef de la direction d’Oro Health.

« Il s’agit d’une application très stricte des principes du chiffrement de bout en bout. […] Seuls le médecin, le patient et des personnes privilégiées désignées détiennent les clés pour pouvoir consulter pleinement un dossier médical », affirme Bruno Morel, directeur de la technologie chez Oro Health.

Ce dernier soutient que « si une intrusion ou une fuite devait se produire, il serait impossible de déchiffrer quoi que ce soit sans les clés », et que « même si l’une des clés était trouvée ou compromise, l’impact serait minime ».

