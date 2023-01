Les consommateurs et les entreprises n’ont pas les mêmes priorités en matière de confidentialité

Les répondants ont estimé que les dépenses moyennes consacrées à la confidentialité dans leur organisation étaient de 2,7 millions de dollars US, contre 1,3 million de dollars US il y a trois ans. La croissance la plus importante de 2021 à 2022 s’est produite dans les petites organisations. Les dépenses de confidentialité dans les organisations de 50 à 249 employés ont augmenté de plus de 17 % pour atteindre 2,0 millions de dollars, contre 1,7 million de dollars.