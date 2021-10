Crewdle passe à une autre étape de son développement

Dominique Lemoine - 26/10/2021

Crewdle prévoit utiliser un financement privé de 2,15 millions de dollars pour continuer à développer sa plateforme d’appels vidéo et pour accroître ses efforts d’acquisition de clients.

Crewdle est une entreprise technologique en démarrage fondée en 2020 et basée à Montréal qui se spécialise dans les technologies et les communications de type pair-à-pair (P2P), en particulier avec sa plateforme de vidéoconférence sans serveurs, conçue en misant sur la confidentialité, la sécurité et la réduction de l’empreinte carbone.

Selon Crewdle, le résultat de sa plus récente ronde de financement provient d’investisseurs du réseau Anges Québec, de deux investisseurs indépendants et des deux cofondateurs, c’est-à-dire les entrepreneurs Vincent Lamanna et Pierre Campeau.

Ce financement supplémentaire et le financement d’amorçage de Crewdle portent à 3 millions de dollars le financement total de l’entreprise depuis sa fondation en 2020. Agrandir l’équipe fait désormais partie des projets de l’entreprise.

Crewdle affirme que ce financement lui permettra d’entrer dans une « nouvelle étape de son développement », ainsi que d’« accélérer la commercialisation » de son produit, et de « se concentrer sur l’acquisition de nouveaux clients ».

Selon son président-directeur général, Vincent Lamanna, Crewdle planifie « prendre sa place, étape par étape » sur le marché des communications virtuelles pour les particuliers, les professionnels et les petites et moyennes entreprises (PME).

