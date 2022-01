Créatech de Montréal acquise par Talan de Paris

Dominique Lemoine - 13/01/2022

L’entreprise Créatech, basée à Montréal, se spécialise en conception et mise en oeuvre de services technologiques, par exemple pour le déploiement et l’intégration de capacités SAP, Microsoft, Oracle et IBM.

« Grâce à cette opération de croissance externe, Talan renforcera sa présence en Amérique du Nord, avec Montréal comme siège social canadien », affirme Talan, une entreprise basée à Paris. Elle mentionne avoir acquis depuis 2019 les entreprises montréalaises Planaxis, Projexia et Insum.

Les clients de Créatech incluent des entreprises des secteurs de la distribution, du commerce de détail, de la finance et du secteur public.

Talan soutient ainsi franchir le cap des 500 clients à travers le monde et que les 300 collaborateurs de Créatech lui permettront de renforcer son positionnement dans le domaine du conseil en transformation par la technologie.

Le plan de Talan inclut de répondre aux besoins des grands groupes et des acteurs publics en matière de transformation numérique.

« L’entité et la marque Créatech seront conservées et l’équipe en place continuera ses activités. L’acquisition devrait être conclue au premier trimestre 2022 », ajoute Talan. Les détails financiers de l’acquisition ne sont pas dévoilés.

