Nouveau projet de desserte haute vitesse dans l’Outaouais

Renaud Larue Langlois - 13/06/2022

Le gouvernement du Québec annonçait vendredi dernier un investissement de 122 500 $ afin de permettre au fournisseur Systèmes Byzantines d’offrir l’accès à des services Internet haute vitesse, par l’entremise d’un réseau de fibre optique jusqu’au domicile, à 15 foyers orphelins de Grand-Remous, dans la région de l’Outaouais.

L’annonce a été faite conjointement par l’adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, le député de Gatineau, Robert Bussière, ainsi que le président de Systèmes Byzantines, Paul Castonguay.

Le financement de ces travaux se fait par l’entremise du volet Éclair III de l’Opération haute vitesse, qui s’inscrit dans la continuation des initiatives gouvernementales visant à offrir à toutes les familles québécoises l’accès à un service Internet de qualité, à un coût abordable. Pour la région de l’Outaouais, l’investissement total se chiffre maintenant à plus de 220,3 millions de dollars, par l’entremise de l’Opération haute vitesse, pour quelque 34 942 foyers visés.

« Au cours de la dernière année, le gouvernement n’a ménagé aucun effort pour accélérer le déploiement d’Internet en région. Nous avons mobilisé le gouvernement fédéral, travaillé avec le milieu municipal, réglé la guerre des poteaux, cartographié avec précision les endroits sans service et accompagné les fournisseurs pour aplanir toutes les difficultés. Des sommes de plus de 1 milliard de dollars ont été réservées pour soutenir des travaux dans toutes les régions du Québec. Cette nouvelle entente avec Systèmes Byzantines est un pas de plus dans la bonne direction. Ensemble, nous allons faire du Québec un leader mondial en matière de connectivité en région », à déclaré Gilles Bélanger dans un communiqué.

À terme, l’Opération haute vitesse doit permettre au Québec d’afficher le plus haut taux de connectivité au Canada, avec un pourcentage qui avoisinera 100 %.

Tous les travaux financés par l’Opération haute vitesse devront être terminés d’ici le 30 septembre prochain et permettre une connexion à au moins 50 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée.

Lire aussi :

Internet haute vitesse pour tous : l’initiative progresse

Internet haute vitesse moins cher pour familles à faible revenu

Rogers offrira l’Internet à 8 Go/s aux clients résidentiels cet été

Tags: déploiement