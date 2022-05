Internet haute vitesse pour tous : l’initiative progresse

Renaud Larue Langlois - 09/05/2022

Le gouvernement du Québec annonce aujourd’hui l’octroi d’un financement de 50 M$ afin de déployer un service Internet haute vitesse par satellite de Starlink dans quelques 10 000 foyers québécois pour lesquels une connexion directe n’est pas possible.

L’annonce s’inscrit dans le cadre du l’Opération haute vitesse qui vise à brancher tous les foyers québécois à l’Internet d’ici le 30 septembre prochain. Elle a été faite par Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du premier ministre, volet Internet haute vitesse.

Par ailleurs, une aide financière de près de 9,5 M$, dont bénéficieront directement les citoyens, permettra d’assumer la totalité du coût d’acquisition des équipements de réception pour les foyers n’ayant pas accès aux réseaux filaires.

D’autre part, le gouvernement du Québec dévoile aujourd’hui une nouvelle carte interactive, simple et intuitive pour les utilisateurs, qui est disponible gratuitement en ligne. Celle-ci dresse un portrait de la situation pour chaque foyer du Québec et elle fera l’objet de mises à jour régulières jusqu’à la fin de l’Opération.

En saisissant une adresse municipale, une ville ou une municipalité, ou même une région administrative complète dans la zone de recherche, les visiteurs pourront constater l’état de situation de l’accès à l’Internet haute vitesse pour le secteur demandé.

« Dans la dernière année, aucun effort n’a été ménagé afin d’accélérer le déploiement de la desserte dans toutes les régions du Québec. Au fil des derniers mois, grâce à la collaboration avec les différents partenaires, nous sommes parvenus à remédier à plusieurs difficultés rencontrées. Évidemment, certains secteurs demeuraient plus problématiques. C’est pourquoi nous sommes fiers d’annoncer cette nouvelle entente avec SpaceX Canada, qui permettra de soutenir la finalisation de la desserte sur l’ensemble du territoire québécois », a déclaré Gilles Bélanger dans un communiqué.

Lancée en mars 2021, l’Opération haute vitesse doit permettre, à terme, au Québec d’afficher le plus haut taux de connectivité au Canada, avec un pourcentage avoisinant 100 %. Tous les projets financés dans le cadre de l’Opération devront être terminés d’ici le 30 septembre et permettre une connexion d’au moins 50 Mbit/s en téléchargement et 10 Mbit/s en téléversement, avec une capacité de transfert de données illimitée.

