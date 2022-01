Cybersécurité : Gardien Virtuel acquiert NaviLogic

Dominique Lemoine - 11/01/2022

La filiale de cybersécurité de l’entreprise Technologies ESI s’installe aux États-Unis avec l’acquisition de NaviLogic, une firme de cybersécurité basée à Saint Paul dans l’État du Minnesota.

Selon Technologies ESI, une entreprise basée à Montréal qui se spécialise en gestion et en protection de données et d’actifs numériques d’entreprises et d’organisations, les services de NaviLogic seront ainsi ajoutés aux propositions commerciales de sa marque de services de cybersécurité Gardien Virtuel.

« Ensemble, NaviLogic et Gardien Virtuel apportent trente ans d’expérience d’entreprise sur le marché de la cybersécurité à leurs clients nord-américains. […] Cette décision s’inscrit dans le prolongement naturel de la mission de Gardien Virtuel de fournir des services de cybersécurité », affirme Technologies ESI, dans un communiqué.

Selon ESI, « la façon dont nous faisons des affaires et dont nous consommons l’informatique change » et « l’ajout de modèles de consommation infonuagiques a augmenté la surface d’attaque contre des clients ». De plus, « ces changements, combinés à une hausse de la main-d’œuvre à distance, ont accru le besoin pour les clients de maintenir ou moderniser leur infrastructure informatique existante ».

Ainsi regroupées, « nous pouvons servir un plus grand nombre d’organisations qui cherchent à rationaliser leurs programmes de conformité, d’audit, de confidentialité, de risque fournisseur et autres par l’automatisation », selon l’entreprise NaviLogic.

Le coût de l’acquisition n’est pas dévoilé par Technologies ESI.

Gardien Virtuel propose notamment un centre d’opérations de sécurité comme extension des équipes de sécurité de ses clients.

ESI a consolidé son portefeuille de services de cybersécurité sous la marque Gardien Virtuel en septembre 2021.

