Vention annonce une assistance à distance à la demande dans le monde entier grâce à sa technologie de 3e génération

Vention, une entreprise de Montréal qui aide les entreprises manufacturières à automatiser leur production connue pour sa plateforme infonuagique d’automatisation de la fabrication (MAP), annonçait récemment le lancement de l’assistance à distance, qui permet aux fabricants de recevoir sur demande de l’équipe de réussite client de Vention une assistance prioritaire en matière d’automatisation et de déploiement.

Cette nouvelle fonctionnalité est accessible via la technologie de 3e génération de Vention, qui comprend une double caméra intégrée, le streaming vocal, le partage d’écran IHM, la connectivité Wi-Fi et un puissant écran tactile de 13 pouces pour rendre l’assistance à distance simple et agréable.

« Alors que l’automatisation industrielle se démocratise, la classe émergente de praticiens attend le même niveau de service client qu’elle reçoit de ses fournisseurs B2C préférées », déclare Étienne Lacroix, PDG de Vention. « Nous parlons de quelques minutes pour initier une intervention de support client avec une connaissance contextuelle complète de l’équipement matériel et logiciel. »

Parmi les principales caractéristiques de cette nouvelle fonctionnalité :

Connexion à l’équipe de réussite client de Vention en moins de 10 minutes pour un dépannage illimité et une résolution rapide des problèmes.

Des caméras avant et arrière intégrées, la connectivité Wi-Fi, le partage d’écran suspendu 13 pouces/IHM, le streaming vocal, la fonctionnalité de chat et un puissant écran tactile.

Permettre à l’équipe de réussite client de Vention d’accéder à la configuration et au programme détaillés de votre machine pour mettre en œuvre des modifications instantanées.

Réduire les temps d’arrêt de l’équipement, les coûts d’entretien et les délais d’entretien tout en améliorant la productivité grâce à un dépannage et une résolution des problèmes efficaces.

L’assistance à distance sera dévoilée et présentée en direct au salon Automate Show de Detroit, au Michigan la semaine prochaine.