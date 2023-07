Worximity lance une nouvelle solution pour les entreprises manufacturières

Worximity, une entreprise technologique de Montréal qui propose des solutions de productivité et de rentabilité manufacturière, lance sa nouvelle solution : Worximity Insights. Elle est conçue pour rendre l’extraction de valeur à partir des données de production plus facile que jamais auparavant, affirme l’entreprise dans un communiqué.

Selon Yannick Desmarais, Fondateur et chef de l’exploitation de Worximity, il est essentiel de tirer profit des technologies innovantes pour optimiser les ressources existantes alors que l’industrie manufacturière continue de faire face à la pénurie de main-d’œuvre et à l’augmentation des coûts.

« Le fait est que le monitoring de la production en temps réel et le suivi du taux de rendement global (TRG) ne suffisent plus », déclare Yannick Desmarais. « Les entreprises manufacturières qui peuvent palier à l’instabilité des coûts de production avec des gains d’efficacité à l’internes sont celles qui vont maintenir une longueur d’avance sur la concurrence, et nous sommes en mesure de les aider à les découvrir et à capitaliser rapidement.

Worximity Insights ferme la boucle entre la collecte et la mesure des données de production. La solution utilise ces informations pour stimuler l’amélioration continue, exploitant la puissance des données pour transformer les indicateurs de performances clés de l’usine en opportunités d’amélioration priorisées en fonction de l’impact le plus important sur la productivité.

La directrice de la planification de la Confiserie Mondoux, Lilia Abderrahman, affirme que Worximity a aidé l’entreprise à réaliser en trois mois ce qui prend généralement trois ans. « Les résultats parlent d’eux-mêmes. Grâce à Worximity, nous avons pu augmenter la production de 25 % avec le même nombre d’employés et d’équipements », a-t-elle déclaré.

Worximity Insights est utilisé en tandem avec l’écosystème de collecte de données de Worximity, et sa plateforme de monitoring de la production en temps réel. Ils offrent une solution complète, dotant tous les niveaux de l’organisation les outils nécessaires pour maximiser leur rendement.