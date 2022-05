Worximity veut accélérer la productivité par l’IA

Renaud Larue Langlois - 25/05/2022

Worximity Technology, une entreprise québécoise de technologie fondée en 2011 dont l’objectif est d’accélérer la productivité et la rentabilité manufacturière par le biais de l’intelligence artificielle (IA), a conclu une nouvelle ronde de financement de 14 M$ auprès d’Investissement Québec ainsi que du Fonds de solidarité FTQ et de son investisseur stratégique Marel.

Par ailleurs, le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, confirme l’attribution d’une contribution financière de 3,5 millions de dollars à l’entreprise.

« En plus d’accroître la productivité de nos PME, les technologies numériques sont une réponse efficace aux défis qu’engendre la rareté de main-d’œuvre. Avec ses solutions avant-gardistes, Worximity renforcera les efforts de notre gouvernement en matière de transformation numérique et permettra aux manufacturiers québécois d’être plus performants », a déclaré le ministre Fitzgibbon.

Worximity se spécialise dans le développement de technologies numériques permettant la collecte automatique de données, le contrôle d’activités en temps réel, la production de rapports analytiques automatisés ainsi que la transmission de conseils préventifs et prédictifs à l’aide de l’apprentissage machine et l’intelligence artificielle.

Selon l’entreprise, les entreprises manufacturières font face à de grands défis, tout particulièrement les enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre, à l’inflation rapide et à l’augmentation des prix des matières premières. Worximity entend réduire l’impact de ces défis manufacturiers grâce à son algorithme et à ses technologies numériques qui mesurent la performance en temps réel afin d’identifier, quantifier et prioriser les opportunités d’amélioration

Worximity affirme que ses solutions offrent un retour sur investissement rapide et des gains en productivité des clients de 20 % à 30 % en seulement quelques mois. Les clients peuvent faire plus avec le même nombre d’employés et sans utilisation d’énergie et d’équipements supplémentaires.

