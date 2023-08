Synechron ouvre un centre de services nearshore à Montréal

Synechron, un cabinet français de conseil en transformation numérique axé sur les services financiers et les grandes entreprises technologiques, ouvre un nouveau Centre de Services au Canada, au cœur du quartier financier de Montréal.

Montréal a été choisie comme centre de prestation de Synechron parce qu’elle se trouve à l’épicentre des innovations technologiques nord-américaines Il s’agit d’un point stratégique pour le développement de la révolution numérique que les entreprises du monde entier sont en train d’adopter, explique la société. « Synechron est enthousiaste à l’idée de participer et d’investir dans cet écosystème dynamique. »

Le bureau ultramoderne de Montréal, certifié BOMA et LEED Platine, offre une infrastructure de pointe qui comprend 100 places assises avec possibilité d’agrandissement. L’immeuble offre également aux employés un centre de conférence de 200 places ainsi qu’un accès direct au métro et au réseau souterrain de Montréal. Ce nouveau bureau remplace le précédent site montréalais de Synechron et s’ajoute au bureau existant de Toronto.

Synechron agrandit ainsi sa présence au Canada et pourra ainsi « consulter, élaborer des stratégies, construire, mettre en œuvre et livrer des technologies numériques de pointe et des solutions d’avenir pour les grandes entreprises de services financiers et de technologie ».

« Nous sommes ravis d’ouvrir notre nouveau centre de services nearshore à Montréal, d’autant plus que la communauté des services financiers de Montréal nous a réservé un accueil chaleureux pour cette extension de notre installation », déclare Faisal Husain, cofondateur et PDG de Synechron dans un communiqué. « Synechron continue de se développer pour répondre aux besoins de nos clients, et nous avons l’intention d’embaucher d’autres talents qualifiés qui veulent se joindre à notre mission de transformation numérique et qui reconnaissent les possibilités qu’offrent Montréal et sa communauté d’affaires technologique. »

« Synechron est heureux d’étendre son empreinte à Montréal et d’accroître sa présence dans cette communauté diversifiée et talentueuse qui comprend un vaste bassin de professionnels en développement de logiciels et de travailleurs techniques de l’informatique », ajoute Camille Labat, gestionnaire principale des opérations chez Synechron Montréal. « Étant à proximité de plusieurs grandes universités, nous sommes impatients d’accueillir des personnes passionnées qui possèdent des compétences techniques alignées, des connaissances fonctionnelles et le désir de profiter du développement personnel qu’offre Synechron. »