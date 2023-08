CGI Federal créera un système de dossiers numériques pour le Service de la Citoyenneté et de l’Immigration des États-Unis

CGI Federal, une filiale d’exploitation de CGI qui fournit des solutions aux organismes fédéraux américains, vient de conclure une entente de cinq ans pour assurer le développement continu des systèmes de dossiers numériques d’immigration du Service de la Citoyenneté et de l’Immigration des États-Unis (USCIS) du département de la Sécurité intérieure.

Le contrat s’inscrit dans le cadre de services de soutien en matière de gestion des dossiers (RMSS) de l’entente Alliant 2. Sa valeur potentielle totale est de 159 M$ US, et il comprend le déploiement d’équipes agiles de développement de CGI afin de concevoir, d’étendre et de gérer les technologies dans l’objectif de moderniser les dossiers du USCIS au cours d’une initiative pluriannuelle.

« Nous sommes fiers de poursuivre notre relation de longue date avec le USCIS et avons hâte d’élargir notre rôle à titre de partenaire essentiel à la transformation numérique du processus d’immigration du pays », indique Clay Goldwein, vice-président principal et responsable de l’unité d’affaires Sécurité nationale et justice de CGI Federal dans un communiqué. « Les innovations continues développées par CGI Federal au nom du USCIS veillent à ce que leurs systèmes et solutions répondent aux exigences d’aujourd’hui, et à ce que ces derniers sont équipés pour faire face à la croissance et à l’évolution futures. »

Comme l’explique la société, « CGI Federal facilite la transformation du processus actuel de demande de prestations d’immigration en une expérience totalement numérique et rationalisée. Cette transformation optimisera l’expérience des utilisateurs en réduisant les délais de traitement, en protégeant leurs renseignements de même qu’en augmentant la précision des prestations d’immigrations à l’aide d’un développement agile en intégration de systèmes et en services d’infrastructure. De plus, la prestation de services essentielle de CGI Federal soutient le USCIS dans ses efforts de collecte de renseignements exacts à des fins de préservation pour les générations futures par la National Archives and Records Administration ».