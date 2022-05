Connexion, le salon de la transformation numérique, de retour en présentiel

Renaud Larue Langlois - 17/05/2022

Organisé annuellement par Les Affaires depuis maintenant 5 ans, Connexion, le salon de la transformation numérique, se tiendra le 9 juin prochain au Palais des congrès de Montréal. Il s’agit d’un retour attendu en présentiel après deux ans en virtuel, pandémie oblige.

« Il est grand temps de se retrouver pour découvrir de nouveaux produits et services, et pour échanger sur les solutions et les meilleures pratiques de l’heure en matière numérique. Connexion, c’est l’événement à ne pas manquer car il vous permettra de faire le point sur la transformation de votre entreprise et d’explorer de belles avenues pour la suite », a déclaré Pierre Marcoux, président du groupe Contex, la société mère de Les Affaires, dans un communiqué.

L’événement se veut un rendez-vous incontournable permettant de trouver des outils concrets et des partenaires d’affaires stratégiques pour réussir son virage numérique.

Le salon ne dure qu’une journée mais elle sera chargée. En effet, 50 activités dont plus de 25 conférences animées par des experts sont prévues à l’horaire. On pourra, entre autres, y retrouver Jean-Philippe Gauthier de Google Canada, Wilhelm Bielert de Premier Tech, Charles Deguire de Kinova, et Benoit Moffet Bédard de Norda Stelo.

La journée débutera par une conférence présentant l’évolution de la maturité numérique des entreprises québécoises depuis la pandémie. Elle sera animée par Marine Thomas, rédactrice en chef du journal Les Affaires, accompagnée de Nathalie de Marcellis-Warin, PDG du CIRANO et professeure titulaire à Polytechnique Montréal.

Par ailleurs, des ateliers pratiques sont également au programme. Ils sont destinés aux visiteurs souhaitant approfondir des sujets plus spécifiques. Une soixantaine d’exposants seront sur place pour cet événement qui devrait réunir quelque 3000 participants.

« Le salon Connexion, c’est l’occasion unique de rencontrer et d’apprendre grâce à des experts, des conseillers et des consultants du monde de la transformation numérique. C’est aussi une opportunité de partager avec vos pairs les expériences vécues. D’ailleurs, plus de la moitié des inscrits à Connexion sont des hauts dirigeants et décideurs d’entreprises québécoises désireux de poursuivre sur leur élan. », souligne Pierre Marcoux.

On peut s’inscrire à l’événement en se rendant sur la page connexion.lesaffaires.com.

