Un sondage d’Alithya révèle les tendances du secteur manufacturier en 2023

Le Groupe Alithya publiait récemment les résultats de son sondage sur les tendances du secteur manufacturier en 2023. Il a été mené en collaboration avec plus de 240 professionnels de différents segments du secteur manufacturier en Amérique du Nord.

« Le but du sondage est d’informer les acteurs du secteur manufacturier sur les forces qui façonnent leur industrie et de les aider à mieux planifier l’année 2023 et les suivantes », déclare John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft chez Alithya dans un communiqué. « Grâce à des investissements dans des technologies de Microsoft, notamment les applications commerciales Microsoft Dynamics et la plateforme Azure ou Power, les fabricants peuvent se bâtir un avenir plus résilient. Alithya peut les accompagner dans leur parcours de transformation numérique en leur offrant du soutien et de la formation pour favoriser l’adoption par les utilisateurs. »

Parmi les principaux points à retenir de cette étude, on y apprend que :

54 % des répondants font appel aux données pour avoir une meilleure visibilité de leur chaîne d’approvisionnement.

43 % des répondants disent avoir l’intention d’accroître les sommes allouées à des projets d’investissements en capitaux en 2023.

39 % des répondants prévoient une augmentation des investissements dans l’internet des objets (IdO) cette année.

En outre, malgré l’incertitude économique qui perdure en raison de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, plusieurs répondants ont indiqué leur intention d’aller de l’avant avec les investissements en capitaux prévus pour 2023. Cela s’explique principalement par la visibilité accrue sur les chaînes d’approvisionnement, explique Alithya. « L’efficacité et la productivité étant au sommet des priorités, la technologie est considérée comme un facteur décisif pour procurer aux organisations l’agilité dont elles ont besoin pour faire face aux contraintes économiques actuelles et futures. »

Fondée en 1992, Alithya est une firme spécialisée en stratégie et en transformation numérique. Ayant son siège social à Montréal, elle est présente au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale. Son offre intégrée repose sur quatre piliers d’expertise : les stratégies d’affaires, les solutions infonuagiques d’entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l’analytique.

Les résultats complets du sondage (en anglais) sont disponibles sur le site Web d’Alithya.