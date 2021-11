Transitions numériques manufacturières accompagnées par CEI MTL

Dominique Lemoine - 18/11/2021

Une trentaine de petites et moyennes entreprises manufacturières du Québec entameront une transition numérique accompagnées par le Centre d’expertise industrielle de Montréal (CEI MTL).

Le CEI MTL a obtenu une aide financière de 176 750 dollars de la part de l’État québécois afin de mettre en oeuvre un programme d’accompagnement d’entreprises nommé « Rebond numérique ».

Selon le cabinet du ministre de l’Économie et du Développement économique régional, ce financement et ce projet s’inscrivent dans le cadre d’une Offensive de transformation numérique (OTN), qui vise à « accélérer » la transition numérique d’entreprises québécoises.

« Rebond numérique vise à répondre aux enjeux des entreprises industrielles, en mettant à profit l’expertise montréalaise dans le domaine des technologies. Il aidera les PME à revoir leur stratégie et à repenser leur modèle d’affaires. Cette initiative viendra accélérer la mise en place de technologies et permettra aux entreprises de Montréal pleinement à la relance de l’économie régionale », précise la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

Le CEI MTL est notamment soutenu par Développement économique Saint-Laurent et la Ville de Montréal.

Le gouvernement du Québec dit prévoir investir 130 millions de dollars d’ici le 31 mars 2022 dans le cadre de l’OTN.

