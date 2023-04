Ouverture à Montréal du centre d’expérience Vention

Vention, une entreprise montréalaise qui produit une plateforme infonuagique d’automatisation de la fabrication numérique, ouvre un nouveau centre d’expérience pour permettre à tous les fabricants de découvrir directement l’avenir des solutions d’automatisation. Le centre vise à rendre l’automatisation plus accessible à tous les fabricants par l’entremise d’occasions de formation et de perfectionnement.

Selon la société, l’ouverture du centre d’expérience lui permettra d’offrir aux fabricants québécois un accès gratuit aux dernières innovations en matière d’automatisation industrielle grâce à des démonstrations exclusives en direct, à des séances d’information et à de la formation pratique.

Les clients pourront y profiter pleinement de la plateforme d’automatisation de la fabrication et repartir avec les compétences et les connaissances nécessaires pour concevoir, automatiser, commander et déployer elles-mêmes des solutions automatisées, explique Vention. Les entreprises et les établissements d’enseignement du Québec auront ce centre à leur disposition pour former et perfectionner des spécialistes de l’automatisation afin de faire progresser les initiatives d’automatisation dans l’ensemble des installations de fabrication.

« Ce nouveau centre renforce notre engagement envers l’avenir de l’automatisation industrielle », affirme Étienne Lacroix, chef de la direction et cofondateur de Vention. « Nous voulions créer un environnement où les fabricants peuvent voir, toucher et essayer les technologies les plus récentes – en les guidant tout au long de la conception jusqu’aux phases de déploiement de tout projet d’automatisation. »

« Grâce aux capacités autonomes découlant de la plateforme d’automatisation de la fabrication, les entreprises sont maintenant en mesure de perfectionner les membres de leur main-d’œuvre et de créer des équipes de fabrication de pointe qui seront responsables de leurs projets d’automatisation », poursuit-il. « Notre centre d’expérience fournit les outils nécessaires à toute entreprise ou personne pour perfectionner la main-d’œuvre québécoise grâce à de la formation en personne gratuite et pratique. »

Outre son siège social de Montréal, Vention est également présente à Berlin et à Boston. L’entreprise de 360 personnes sert plus de 3 000 clients sur 5 continents et au sein de 25 industries manufacturières.