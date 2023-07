Vention renforce son partenariat avec Universal Robots

Vention, une entreprise montréalaise à l’origine d’une plateforme d’automatisation de la fabrication (MAP) infonuagique, renforce son partenariat avec Universal Robots et devient l’un de ses rares partenaires de solutions certifiés (CSP). Cette nouvelle certification met l’accent sur la compatibilité des écosystèmes matériels et logiciels de Vention et d’Universal Robots.

« Au fil des ans, Vention a soutenu plus de 1 000 déploiements Universal Robot en Amérique du Nord et en Europe, ce qui lui confère une expertise unique en matière de conception et de déploiement de solutions collaboratives », a déclaré Patrick Halde, directeur de la croissance chez Vention. « L’approche simplifiée de Vention en matière d’automatisation industrielle étant très similaire à celle d’Universal Robots, devenir un partenaire de solutions certifié était la suite logique de notre partenariat. »

Partenaire de longue date de Universal Robots, Vention a développé un vaste portefeuille de composants et d’applications certifiés UR+, tels que le palettiseur cobot, MachineLogic, MachineMotion, le prolongateur de portée des cobots, ainsi que d’autres composants matériels variés.

« Notre nouveau programme CSP reconnaît l’excellence en matière de déploiement et l’engagement en faveur du renforcement des capacités d’intégration, pour le plus grand bien de nos clients », déclare Bryan Bird, directeur régional des ventes de la division Amérique du Nord d’Universal Robots. « Vention remplit parfaitement les conditions de ce programme, et nous sommes impatients de déployer encore plus d’applications cobot ensemble, pour faire passer notre partenariat à la vitesse supérieure. »

Les solutions modulaires et prêtes à l’emploi de Vention et la gamme de cobots d’Universal Robots permettent aux partenaires d’offrir leurs solutions aux fabricants dans le cadre d’un processus rationalisé et flexible leur permettant d’atteindre leurs objectifs commerciaux, explique la société.

« Nous ne faisons qu’effleurer la surface de ce qu’il est possible de réaliser grâce à la combinaison de logiciels intuitifs, de matériel modulaire et de robots », ajoute Patrick Halde.

Outre son siège social de Montréal, Vention possède de nouveaux bureaux à Berlin et à Boston. Elle emploie 360 personnes et dessert plus de 3 000 clients sur les cinq continents et dans 25 industries manufacturières.