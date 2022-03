Booxi et Shaddari seront accompagnées par Google

Pragya Sehgal - 23/03/2022

Google a annoncé hier la deuxième cohorte d’entreprises en démarrage qui participeront à son programme d’accompagnement Google Cloud Accelerator.

Cet accompagnement virtuel d’une durée de 10 semaines fournit un accès à des programmes, des produits, du personnel et des technologies de Google à des entreprises en démarrage du Canada qui réalisent des travaux dans le domaine de l’infonuagique.

Google Cloud Canada offrira à 11 entreprises en démarrage un mentorat en ligne et un soutien technique pour leurs projets, ainsi que des ateliers sur la conception de produits, sur l’acquisition de clients et sur le développement du leadership, conçus pour les fondateurs et les dirigeants d’entreprises en démarrage infonuagiques.

Parmi elles, Booxi est une entreprise basée à Montréal qui produit un logiciel de prise de rendez-vous pour les détaillants. Sa mission est de « rendre le commerce plus humain » et d’aider les détaillants à offrir une expérience personnalisée.

Shaddari est une entreprise basée à Montréal qui se spécialise en médecine de précision et qui développe une solution d’intelligence artificielle capable de dire rapidement si un vaccin sera efficace contre une nouvelle variante d’un virus.

