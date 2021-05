Google lance les inscriptions pour son nouvel accélérateur au Canada

Marie Pâris - 04/05/2021

Google a annoncé l’ouverture de la période d’inscriptions pour son accélérateur dédié aux jeunes entreprises des technologies infonuagiques, Google Cloud Canada.

L’entreprise invite jusqu’à douze jeunes pousses canadiennes à participer à un bootcamp virtuel intensif de dix semaines pour les préparer à leur prochaine phase de croissance.

Le programme d’accélérateur est adapté aux entreprises financées et génératrices de revenus qui comptent au moins cinq employés et sont bien placées pour leur prochaine phase de croissance.

Les entreprises candidates doivent viser à tirer parti des technologies infonuagiques, d’intelligence artificielle ou d’apprentissage machine dans leurs produits, services ou opérations, ou montrer un intérêt à tirer parti de ces technologies à l’avenir.

Ce programme d’accélérateur est conçu pour apporter le meilleur des programmes, produits, personnes et technologies de Google aux startups effectuant un travail intéressant en infonuagique.

En plus du mentorat sur les solutions infonuagiques et du soutien de projet technique, l’accélérateur comprend des sessions et ateliers axés sur la conception de produits, l’acquisition de clients et le développement du leadership pour les fondateurs et les dirigeants de jeunes entreprises.

La première cohorte de l’accélérateur débutera en juillet et sera composée de 8 à 12 startups. Les inscriptions à Google Cloud Canada sont ouvertes jusqu’au 28 mai.

Cet accélérateur est le dernier d’une série de nouveaux programmes que Google a ouverts au Canada au cours des deux dernières années. Son premier accélérateur canadien a été lancé à Kitchener-Waterloo en février 2020, suivi des initiatives Voice AI vocale et Climate Change.

Plus tard cette année, Google prévoit de lancer son accélérateur Black Founders et un autre consacré aux femmes entrepreneures.

Tags: accélérateur