Les problèmes de croissance, de technologie et de main-d’œuvre sont les priorités d’affaires des PDG, selon Gartner

Gartner vient de publier les résultats de son enquête 2023 auprès des PDG et des cadres supérieurs d’entreprise, qui met en évidence les principales priorités commerciales des PDG.

L’enquête a été menée de juillet à décembre 2022 auprès de plus de 400 PDG et autres cadres supérieurs, dans différents secteurs, niveaux de revenus et tailles d’entreprise, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie/Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique de l’Est et du Sud.

Malgré la conjoncture économique, la croissance est restée la principale priorité stratégique de leur entreprise pour près de la moitié des dirigeants interrogés.

« Lorsqu’ils déterminent les priorités de l’entreprise, les PDG sont hésitants, mais pas figés », a déclaré Kristin Moyer, analyste distinguée et vice-présidente chez Gartner. « Plus de la moitié des PDG pensent qu’un ralentissement ou une récession économique en 2023 sera superficiel et court, et l’enquête n’a démontré qu’une augmentation modeste des flux de trésorerie, des capitaux et des préoccupations en matière de collecte de fonds. »

Mais l’inflation continue d’inquiéter les PDG, car près du quart ont cité une plus grande sensibilité aux prix comme le plus grand changement dans les attentes des clients qu’ils anticipent en 2023.

Cependant, ils ont l’intention de continuer à augmenter les prix ( pour 44 % des répondants) en réponse à l’inflation, à optimiser les coûts (36 %), ainsi qu’à mettre davantage l’accent sur la productivité, l’efficacité et l’automatisation.

La technologie continue d’être un domaine prioritaire pour les PDG. Plus de 20 % pensent que l’IA (intelligence artificielle) est la principale technologie perturbatrice qui aura un impact significatif sur leur industrie au cours des trois prochaines années.

« L’IA générative aura un impact profond sur les modèles commerciaux et opérationnels », a déclaré Mark Raskino, analyste distingué et vice-président chez Gartner. « Cependant, la peur de passer à côté est un puissant moteur des marchés technologiques. L’IA atteint le point de basculement où les PDG qui n’ont pas encore investi s’inquiètent de manquer quelque chose d’important sur le plan de la concurrence. »

De plus, l’enquête révèle que les PDG continuent de faire face à la volatilité du marché du travail, 26 % d’entre eux citant la pénurie de main-d’œuvre comme le risque le plus dommageable pour leur organisation. Ils s’attendent également à des préoccupations croissantes concernant la rémunération et à un changement de comportement des employés potentiels, caractérisé par un désir accru d’une plus grande flexibilité et d’un travail à distance/hybride.

« L’accent mis sur les salaires n’est pas surprenant dans un environnement inflationniste, mais dans les cycles économiques antérieurs, le chômage diminuait généralement le pouvoir du marché du travail », a déclaré Mark Raskino.

Pour la toute première fois, le développement durable et l’environnement s’est classé parmi les 10 principales priorités des PDG, en hausse de 25 % par rapport à l’enquête de l’année dernière. Gartner prédit que d’ici 2026, le développement durable et l’environnement sera une priorité d’affaires stratégique plus élevée pour les PDG que celles liées à la technologie.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.