La CDPQ investit 125 M$ dans la montréalaise GSoft pour accélérer sa stratégie de croissance

La société de logiciels GSoft a obtenu un investissement de 125 M$ CA de la CDPQ. Ce financement externe appuiera la stratégie d’acquisition de l’entreprise, qui vise à élargir son offre de produits et à créer davantage de valeur pour sa clientèle.

En affaires à Montréal depuis maintenant 17 ans, GSoft propose ses logiciels à quelque 16 000 entreprises dans plus d’une centaine de pays. Ses principaux produits incluent ShareGate, une solution de gestion dans Microsoft 365 et Officevibe, un logiciel de ressources humaines qui favorise l’engagement et la reconnaissance.

« Le succès de GSoft est certainement attribuable à notre capacité unique de créer des produits simples qui règlent des problèmes importants, dans des milieux de travail qui changent rapidement. Cela entraîne de nombreux défis, mais aussi plusieurs occasions d’améliorer l’expérience employé. C’est un contexte unique qui présente un terrain de jeu immense pour nous », a déclaré Simon De Baene, cofondateur et chef de la direction de GSoft dans un communiqué. « C’est un moment opportun pour faire progresser GSoft à une vitesse supérieure. Nous allons continuer à bâtir et à faire croître notre entreprise afin qu’elle puisse prospérer pour des décennies à venir. Avec l’appui de la CDPQ, nous avons les moyens financiers pour saisir davantage d’occasions que nous repérons sur le marché en vue de réaliser nos grandes ambitions. »

Outre ses produits phare, le Lab d’innovation, la division recherche et développement de la GSoft, a récemment développé deux nouveaux produits. Le premier, Softstart, est un logiciel qui facilite l’accueil et l’intégration des employés en créant une expérience dynamique, organisée et efficace. Le second se nomme Talentscope, un logiciel qui permet aux équipes de cartographier leurs compétences, de développer leurs talents et d’accélérer leur croissance pour créer des milieux de travail plus engageants et productifs.

Par ailleurs, Didacte, un système de gestion de l’apprentissage (SGA) récemment acquis par la société et conçu pour élaborer, gérer et suivre le parcours de formation des employés, complète sa gamme de produits.