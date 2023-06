GSoft devient Workleap dans la foulée d’un investissement de 125 millions de dollars de la CDPQ

GSoft, une entreprise montréalaise qui offre des logiciels destinés au domaine des ressources humaines, annonce un repositionnement de sa marque et devient Workleap. Selon la société, le changement reflète davantage ce que l’entreprise est devenue après plus de 17 ans d’opération, et sert à appuyer sa stratégie de croissance ambitieuse de « devenir une plateforme de premier plan dans l’univers de l’expérience employé ».

Forte d’une croissance importante dans la dernière année, Workleap a récemment lancé Softstart, une solution destinée à l’intégration des nouveaux employés, ainsi que de Talentscope, une solution qui permet de répertorier les compétences, de développer les talents et d’accélérer leur croissance. L’entreprise avait également fait l’acquisition de Didacte, une compagnie basée à Québec offrant une solution de gestion de l’apprentissage en entreprise, plus tôt cette année.

En outre, la société faisait récemment l’annonce d’un investissement de 125 millions de dollars canadiens de la CDPQ pour soutenir la croissance par le biais d’acquisitions, Workleap est maintenant bien équipée pour atteindre ses objectifs dans les mois et les années à venir tout en devenant le partenaire de choix des entreprises qui font face aux défis d’un monde du travail de plus en plus numérique, explique l’entreprise.

« Au début, nous étions trois amis de 20 ans qui ont créé leur entreprise de services de TI dans un petit appartement à Montréal. Workleap compte maintenant plus de 400 employés, tous axés sur la création de produits simples à utiliser qui rehaussent l’expérience au travail et favorisent le rendement de l’entreprise », explique Simon De Baene, cofondateur et CEO de Workleap. « Nous sommes à un moment opportun pour propulser GSoft à une vitesse supérieure. En devenant Workleap et en changeant notre façon de présenter notre offre de services, nous serons mieux préparés pour saisir les opportunités qui se présentent sur le marché, et ainsi réaliser nos ambitions. L’annonce d’aujourd’hui marque une étape cruciale dans notre parcours, et nous avons hâte à l’avenir que nous réserve Workleap. »

La gamme de produits de Workleap inclut :

Sharegate, une solution de gestion et migration Microsoft 365 pour optimiser l’expérience numérique au travail.

Officevibe, une solution qui offre aux leaders RH et aux gestionnaires les outils nécessaires pour maximiser l’engagement, la performance et la rétention.

Softstart, une solution « qui transforme l’accueil et intégration des employés en une expérience mémorable, organisée et efficace ».

Didacte, une solution de gestion de l’apprentissage en entreprise conçue pour bâtir, gérer et faire le suivi de la formation.

Talentscope, une solution qui permet de répertorier les compétences, de développer les talents et d’accélérer leur croissance afin de créer des lieux de travail plus engageants et plus performants.