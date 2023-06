TELUS investit 30 millions de dollars à Montréal

TELUS investira une trentaine millions de dollars à Montréal en 2023. Les sommes investies serviront à déployer et mettre à jour les réseaux 5G de la société et à connecter ses entreprises à des milliers de kilomètres de fibre optique.

Par ailleurs, ces investissements permettront les réalisations suivantes :

Grand Quai du Port de Montréal : TELUS offre un réseau WiFi public gratuit et rehausse son réseau 5G au Grand Quai du Port de Montréal.

TELUS offre un réseau WiFi public gratuit et rehausse son réseau 5G au Grand Quai du Port de Montréal. Événements estivaux du parc Jean Drapeau : TELUS dotera le parc Jean Drapeau d’une capacité réseau améliorée. Des sites sans fil additionnels seront déployés pour répondre à la demande accrue de bande passante.

TELUS dotera le parc Jean Drapeau d’une capacité réseau améliorée. Des sites sans fil additionnels seront déployés pour répondre à la demande accrue de bande passante. Lab TELUS 5G avec Zù : Le Lab 5G de TELUS sera doté de la plus récente technologie 5G. Ce laboratoire est situé au sein de Zù, un incubateur montréalais mis sur pied par Guy Laliberté, qui soutient et propulse les entrepreneurs qui utilisent la technologie pour développer des produits qui révolutionnent les industries créatives en générant des projets innovants et des propriétés intellectuelles de classe mondiale.

Le Lab 5G de TELUS sera doté de la plus récente technologie 5G. Ce laboratoire est situé au sein de Zù, un incubateur montréalais mis sur pied par Guy Laliberté, qui soutient et propulse les entrepreneurs qui utilisent la technologie pour développer des produits qui révolutionnent les industries créatives en générant des projets innovants et des propriétés intellectuelles de classe mondiale. Laboratoire 5G avec l’ÉTS : TELUS a tout récemment conclu une entente avec l’ÉTS et iBwave pour repenser la conception et le déploiement des réseaux sans fil à l’intérieur des bâtiments et innover dans l’industrie de la construction. L’entente prévoit l’ouverture d’un laboratoire 5G au sein de l’université.

« Montréal continue d’être pour nos 3 600 membres de l’équipe de la métropole un point d’ancrage pour nos innovations technologiques, et nous poursuivons notre engagement à faire de Montréal l’une des villes les plus accueillantes et innovantes au monde », souligne Nazim Benhadid, premier vice-président de TELUS.

« Plusieurs touristes choisiront notre métropole pour leurs vacances estivales, et avec nos investissements massifs, nous souhaitons participer aux efforts visant à assurer une expérience de qualité aux visiteurs et à maximiser les retombées économiques. Notre vision à plus long terme avec nos laboratoires et environnements d’innovation technologique redéfinit également le futur des secteurs du divertissement, de la construction et de la ville intelligente, pour rendre notre métropole et ses entreprises encore plus vertes, dynamiques et sécuritaires. »