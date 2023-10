Mon Commerce en Ligne prolonge et élargit son offre d’accompagnement

L’Association québécoise des technologies (AQT) annonçait la semaine dernière la prolongation du programme Mon Commerce en Ligne jusqu’au 31 mars 2025. De plus, les critères d’admissibilité ont été élargis pour inclure également les entreprises de services.

Le programme Mon Commerce en Ligne est une initiative de l’AQT en partenariat avec l’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) subventionnée par les gouvernements du Québec et du Canada pour « soutenir les PME québécoises œuvrent dans les secteurs du commerce et des services dans l’adoption des technologies et des services numériques ».

« Je suis extrêmement heureuse de prendre part à cette importante annonce qui vise à aider nos entreprises, qu’elles soient du secteur du commerce de détail ou des services, à accélérer leur transformation numérique », indique Nicole Martel, PDG de l’AQT dans un communiqué. « Je suis particulièrement fière que les technologies québécoises soient mises à contribution et qu’elles puissent jouer un rôle clé dans l’essor de ce secteur. L’équipe de Mon Commerce en Ligne veillera à ce que les entreprises puissent franchir les étapes de transformation numérique en fonction de leurs ambitions tout en tenant compte de leur réalité. Notre objectif est de leur permettre de gagner en confiance et en autonomie dans l’incontournable réalité du numérique. »

Le programme vous offre aux entreprises un accompagnement numérique personnalisé pour renforcer leur présence en ligne et stimuler leurs ventes. Lancé en octobre 2021, le programme a déjà accompagné plus de 2 500 entrepreneurs. Il les aide à développer la maturité numérique de leur entreprise dans plusieurs domaines : acquisition et conversion de la clientèle, développement de site web vitrine ou transactionnel, amélioration de l’expérience client, optimisation des processus d’affaires en ligne et hors ligne, stratégie de référencement, et bien plus encore.

Mon Commerce en Ligne propose jusqu’à 14 heures d’accompagnement individuel, ainsi qu’une multitude de ressources pour mieux outiller les PME du Québec dans leur progression numérique. Il est désormais accessible à toutes les PME qui proposent des produits ou des services aux consommateurs et ayant moins de 100 employés et moins de 5 succursales.

Pour en savoir plus ou pour s’inscrire, on peut visiter le site moncommerceenligne.org.