Une jeune entreprise montréalaise lance une plateforme événementielle

Samira Balsara - 10/05/2022

Une jeune entreprise de Montréal a mis au point une plateforme mobile d’événements où les utilisateurs peuvent publier leurs propres événements et trouver des choses à faire dans leur région.

La plateforme Thrills, qui sera lancée fin mai et sera disponible sur Android et iOS, permettra aux gens de découvrir ou de publier toutes sortes d’événements et d’activités pour le plaisir de tous.

La pandémie a temporairement mis un frein aux événements et aux rassemblements mais à mesure que les restrictions se relâchent et que les activités pré-pandémiques reprennent, les gens sont à la recherche d’activités de divertissement.

« Nous avons passé deux ans entre quatre murs et plus personne ne sort. Alors que diriez-vous qu’on crée quelque chose qui permettrait aux gens de profiter à nouveau de la vie », a déclaré Clarence-Hugues Domond, étudiant en quatrième année en informatique à Cal Poly Pomona, et co-fondateur et directeur de la technologie, pour expliquer l’idée derrière Thrills.

Le fonctionnement de l’application

Lorsqu’un utilisateur ouvre l’application pour la première fois, le premier écran qu’il verra est une liste de tous les événements disponibles dans un certain rayon autour de lui.

Les utilisateurs peuvent filtrer selon les types d’événements qui les intéressent ainsi que selon l’heure et la date de début et l’heure à laquelle l’événement a été publié. Les utilisateurs peuvent également rechercher des événements spécifiques.

Des exemples d’événements incluent des fêtes d’anniversaire, des rencontres dans des bars ou même des événements plus discrets comme la randonnée sur un sentier spécifique avec un petit groupe de personnes.

Une fois qu’ils ont trouvé un événement qui les intéresse, les utilisateurs peuvent rejoindre tous les participants à l’événement dans un groupe de discussion..

« C’est une fonctionnalité très intéressante où une fois que vous rejoignez un événement, vous pouvez discuter avec les personnes qui y vont. Vous pouvez vous faire des amis avant-même l’événement et rendre l’expérience un peu plus personnelle”, indique Domond.

La sécurité de l’application Thrills

Pour des raisons de confidentialité, les utilisateurs peuvent choisir de rendre leur événement public, privé ou exclusif.

En plus des paramètres d’événement, Thrills garantit également que les comptes sont vérifiés et liés à de vrais e-mails à des fins de sécurité. Par ailleurs, seules les personnes de plus de 16 ans seront autorisées à utiliser l’application.

L’application ne divulguera l’emplacement d’un événement qu’une fois qu’un utilisateur s’y sera joint.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

