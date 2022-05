Lightspeed lance une nouvelle plateforme de commerce omnicanal

Renaud Larue Langlois - 05/05/2022

Lightspeed Commerce, une entreprise multinationale fondée à Montréal en 2005 qui offre une plateforme commerciale tout-en-un annonce le lancement de Lightspeed Retail, une nouvelle plateforme de commerce de détail regroupant des solutions de système PDV, de paiements et de commerce électronique de pointe.

La plateforme bénéficie de la puissance du commerce électronique sans tête, d’intégrations efficaces et d’une interface entièrement repensée, est la solution par excellence pour aider les propriétaires de commerces à perfectionner leur stratégie, tout en gérant les défis complexes de l’environnement du commerce de détail en pleine évolution, affirme Lightspeed dans un communiqué.

« Au cœur de la vision de Lightspeed pour les détaillants se trouve une plateforme de commerce fluide qui répond aux principaux défis auxquels font face les détaillants modernes aujourd’hui, mais également dans cinq ans », précise JP Chauvet, chef de la direction de Lightspeed.

La nouvelle solution Lightspeed Retail est offerte sur plusieurs plateformes : Web, iOS et Android, afin de répondre aux besoins de davantage de clients. Elle est présentement disponible en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, à Hong Kong, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Proposant un système intégré de vente sur plusieurs canaux et de gestion des stocks dans plusieurs emplacements, la solution répond aux besoins de l’industrie, affirme l’entreprise. En effet, selon un sondage réalisé par Lightspeed et Checkmarket auprès de plus 7 200 détaillants et consommateurs à l’échelle mondiale, les détaillants omnicanaux connaissent une croissance plus rapide de leur chiffre d’affaires que tout autre secteur.

Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, Lightspeed dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus de 100 pays.

