Tendances technos pour les petites entreprises au Canada

Samira Balsara - 15/11/2021

Pour aider des petites entreprises à prédire les meilleurs moyens d’investir dans la technologie au Canada en 2022, GetApp a interrogé 150 dirigeants d’entreprise sur les types de logiciels dans lesquels ils envisagent d’investir.

Selon la majorité des répondants, l’intégration d’applications, les interfaces conversationnelles et la chaîne de blocs seront les technologies les plus influentes au cours des deux prochaines années.

Intégration d’applications

Plus d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré que leur entreprise prévoyait d’adopter un logiciel d’intégration d’applications. Il s’agit de la technologie la plus populaire notée tout au long de l’enquête GetApp.

L’intégration d’applications permet aux outils numériques de communiquer et de fonctionner ensemble. Depuis que la pandémie a accéléré la transformation numérique, les entreprises travaillent avec plus d’outils numériques que jamais.

Selon GetApp, pour les entreprises, il est important que les applications soient intégrées et que les données soient cohérentes sur plusieurs sites.

En outre, il est également important d’orchestrer un flux rationalisé d’activités exécutées par des applications disparates et de fournir un accès aux données et aux fonctionnalités de différentes applications via une seule interface utilisateur.

