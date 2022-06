Stéphane Garneau de Micro Logic décroche le Prix PDG de l’année AQT – IQ

Renaud Larue Langlois - 01/06/2022

L’Association québécoise des technologies (AQT) et Investissement Québec annoncent la remise du prestigieux Prix PDG de l’année AQT – IQ à Stéphane Garneau PDG de Micro Logic.

Le prix a été décerné lors d’une soirée gala organisée dans le cadre du sommet Vision PDG 2022. Stéphane Garneau a remporté les honneurs de ce titre à l’issue de sa présentation effectuée devant ses pairs mais également au terme d’un processus de sélection rigoureux reposant sur des données chiffrées, la voix d’un jury et le vote des PDG technos participants au sommet Vision PDG.

Depuis presque 20 ans, le Prix PDG de l’année AQT – Investissement Québec vise à célébrer les accomplissements des PDG qui représentent une fierté et une source d’inspiration pour le secteur techno-numérique québécois.

L’AQT présente Garneau comme « un visionnaire ambitieux et rassembleur qui a propulsé Micro Logic parmi les 300 plus grandes PME au Québec, en plus d’avoir lancé Projet Cirrus en 2014, le premier cloud 100 % québécois qui se mesure désormais aux géants ».

« Investissement Québec est heureux de remettre ce prix qui contribue à mettre de l’avant des dirigeants et dirigeantes d’une industrie d’une importance majeure pour notre développement économique. Félicitations au lauréat et aux trois autres finalistes pour votre leadership et votre apport à l’ensemble de la communauté d’affaires. Vous êtes une inspiration pour les leaders d’aujourd’hui et de demain! », à déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d’Investissement Québec.

Outre Stéphane Garneau, trois autres finalistes étaient en lice pour l’obtention du Prix : Benoît Martel, PDG de R2i, Luc Filiatreault, PDG de mdf commerce et Sarah Legendre Bilodeau, PDG de Videns Analytics.

Tags: AQT