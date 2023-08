Local Logic obtient un financement 17,5 m$ pour exposer les risques et les opportunités liés à la géolocalisation dans l’immobilier

Local Logic, un fournisseur de logiciel qui « quantifie l’emplacement à grande échelle pour permettre de meilleures décisions immobilières », vient d’annoncer la clôture d’un financement de série B de 17,5 millions de dollars dirigé par GroundBreak Ventures et Investissement Québec.

Band Capital Partners, une filiale de Triovest Realty Advisors, Cycle Capital, le Mouvement Desjardins, Jones Boys Ventures, Second Century Ventures et Shadow Ventures font également partie des investisseurs.

Local Logic prévoit utiliser ce nouveau financement pour aider le secteur de l’immobilier à mieux comprendre et prévoir l’impact de la localisation.

Dans un paysage immobilier en constante évolution, explique la société, Local Logic fournit au secteur des informations granulaires, exclusives et exploitables sur l’emplacement, afin de comprendre comment le monde bâti influence le risque et le rendement des décisions d’investissement immobilier à toutes les échelles et à tous les niveaux de sophistication.

Le nouveau financement contribuera à accélérer les capacités prédictives de l’entreprise. Celles-ci permettent aux utilisateurs de prévoir la demande latente de logements et de comprendre l’évolution des quartiers. Par ailleurs, Local Logic prévoit étendre ses partenariats avec des sites de courtage et des organisations MLS afin d’influencer toutes les décisions immobilières aux États-Unis et au Canada. Finalement, elle enrichira sa gamme de produits avec de nouvelles solutions PropTech destinées à « démocratiser la compréhension des emplacements ».

« De nombreux facteurs entrent en ligne de compte dans les décisions d’investissement et de développement immobilier, mais l’emplacement n’en fait pas souvent partie », explique Scott Kaplanis, Managing Partner chez GroundBreak Ventures. « Nous croyons en la mission de Local Logic, qui consiste à rendre les villes plus durables en apportant une connaissance approfondie des risques et des opportunités liés à l’emplacement aux acteurs qui prennent des décisions lourdes de conséquences en matière de logement et d’environnement bâti. Nous sommes ravis de contribuer aux objectifs à long terme de l’entreprise, à savoir la découverte d’informations plus critiques sur la localisation afin d’informer les consommateurs et les investisseurs immobiliers. »